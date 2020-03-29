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أخبار العالم

قرقاش يكشف سر الهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية

الأحد 29/مارس/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن صاروخين باليستيين باتجاه المملكة العربية السعودية.


وقال قرقاش على "تويتر" إن "تكرار الاستهداف الحوثي للمواقع المدنية السعودية منطق من يسعى إلى استمرار الحرب، ويبحث عن الاهتمام الإعلامي في ظل أولوية تصدي العالم لجائحة كورونا".


وأضاف:"الحوثي وفي كل اختبار لا يستطيع أن يتجاوز كونه ميليشيا إرهابية متمردة، أداة في يد نظام خارجي ضد اليمنيين".


فيما قال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالي إن صاروخين بالستيين تم إطلاقهما من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان ولا يوجد خسائر بالأرواح، واعترضتهما قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.


وأضاف في بيان، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين وحماية الأمن الاقليمي والدولي.


وتابع: "إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها".
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