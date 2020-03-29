100 طن مطهرات.. مستقبل وطن يواصل حملته ضد كورونا بـ كفر الشيخ.. صور

شارك حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ بقيادة المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، بإشراف المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم، بحملات التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا.





وكان ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





وبدأت أمانة مركز دسوق بقيادة المهندس عادل النجار، أمين الحزب بمركز دسوق بحملة لتوفير مواد التطهير والتعقيم لمدينة دسوق وقرى المركز منذ بداية الأسبوع الماضى.





وفى السياق نفسه، تكفل المهندس عبد الواحد عيسى، وأحمد عبد الواحد عيسى، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمركز دسوق، بتوفير 100 طن مطهرات على دفعتين وتم توصيل الدفعة الأولى اليوم الأحد بما يعادل 50 طنًا مطهرات على أن تصل الدفعة الثانية يوم الثلاثاء.





وأشار المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، وذلك للمساعدة فى تطهير جميع القرى والعزب بمركز دسوق بالتزامن مع مراكز ومدن المحافظة الأخرى و محافظات الجمهورية حتى يتم الاطمئنان إلى خلو البلاد من الفيروس اللعين نهائيا.





من ناحية أخرى، واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز مطوبس أعمال التطهير والتعقيم بالمركز للوقاية من كورونا بإشراف الدكتورة فريدة عبده أمينة الحزب بمركز مطوبس.





ونجح شباب الحزب اليوم في تطهير وتعقيم مستشفى مطوبس المركزى ووحدة الغسيل الكلوى، بنك الدم، والعناية المركزة بالمستشفى، ويأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.