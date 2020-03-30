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رياضة

منتخب مصر الـ 7 عالميًا في تحقيق البطولات متفوقًا على فرنسا وإيطاليا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يعد المنتخب المصري والمُلقب بـ "الفراعنة"، واحدًا من أعرق المنتخبات داخل القارة السمراء بسبب تاريخه الحافل داخل أفريقيا ولحمله الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الأفريقية بـ 7 مرات منها 3 على التوالي.

تاريخ منتخب مصر الحافل جعله يتفوق على العديد من المنتخبات على مستوى العالم والتي تعج بالنجوم منها منتخب فرنسا والمتوج ببطولة كأس العالم الأخير والتي أقيمت في روسيا 2018.

وعرض موقع "Goal" العالمي، صورة لعدد لعدد من المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم ليأتي المنتخب المصري سابعا.

وجاءت القائمة كاملة كالاتي:



منتخب مصر الـ 7 عالميًا في تحقيق البطولات متفوقًا على فرنسا وإيطاليا
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