خبراء يحذرون.. هذا التطبيق يتجسس عليك من خلال كاميرا جهازك.. احذفه فورا

الصين ، حيث وجد معهد أبحاث Citizen Lab في اختباراتهم للتطبيق أنه يستخدم مفاتيح التشفير غير قياسية تستخدم لنقل المعلومات إلي الصين، بعد التجسس على المنظمات الحكومية الأمريكية، التى أنفقت 1.3 مليون دولار على تقنية Zoom. أفاد باحثون أن تطبيق مكالمات الفيديو Zoom ، يرسل بيانات المستخدمين إلى، حيث وجد معهد أبحاث Citizen Lab في اختباراتهم للتطبيق أنه يستخدم مفاتيح التشفير





زووم يوجد به خلل كبير في تصميم تشفير الصوت ومحتوى الفيديو، حيث اختاروا تنفيذ نظام التشفير الخاص بهم بدلا من استخدام نظام التشفير الحالي والموحد في العالم. وبحسب ما ذكرته شبكة "cnbc"، يقول بيل ماركزاك Bill Marczak، إن تطبيقيوجد به خلل كبير في تصميم تشفير الصوت ومحتوى الفيديو، حيث اختاروا تنفيذ نظام التشفير الخاص بهم بدلا من استخدام نظام التشفير الحالي والموحد في العالم.





وحيث من المفترض أن تظل بيانات الصوت ومحتوي الفيديو المشفرة، التى تتم في كل دولة في على خوادم في الدولة نفسها، على سبيل المثال، يجب أن تظل مكالمات أمريكا الشمالية في أمريكا الشمالية.





فيروس كورونا ، لديه العديد من الأخطاء الفادحة في الخصوصية والأمن، ويتجسس على مستخدميه حول العالم. ويأتي البحث بعد أسبوع صعب بالنسبة لتطبيق مؤتمرات الفيديو، حيث اشارت العديد من التقارير إلى أن التطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة بسبب، لديه العديد من الأخطاء الفادحة في الخصوصية والأمن، ويتجسس على مستخدميه حول العالم.





Zoom، تسمحان للهاكرز باختراق كاميرا الويب وميكروفون مستخدميه، إلى جانب سرقة كلمات مرور Windows. ووفقا لما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، توجد ثغرتيين في تطبيق مؤتمرات الفيديو، تسمحان للهاكرز باختراق كاميرا الويب وميكروفون مستخدميه، إلى جانب سرقة كلمات مرور Windows.