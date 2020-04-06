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ثقافة

اعرف الحكاية.. مدرسة برقوق أول حكام مصر من المماليك ولماذا لقب بهذا الاسم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:01 ص
مدرسة برقوق
مدرسة برقوق
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محمد الاسكندرانى
تاريخ مصر يحوى تراثا غنيا من الحقب الزمنية المختلفة عبر آلاف السنين لتحاكي قصص ومواقف لـ تثير شهية العقل لـ تأخذك رحاها في مخيلة هذه الحياة لـ تتساءل كيف عاش أهل ذاك الزمان.

وقد اختارنا لمتابعينا اليوم عبر "صدى البلد" حكاية مدرسة الظاهر برقوق ولماذا سميت بهذا الاسم وتاريخها وذلك فى إطار الدور التثقيفي الذي نؤمن به ونقوم بترويجه ونسرد تفاصيله فى السطور التالية .

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مدرسة الظاهر برقوق لها قصتها الفريدة التى تستقطب قلوب و عقول من يقرأها ويعرف أسرارها و تكتمل بزيارتها بشارع المعز لدين الله الفاطمى بالقاهرة كونها أول المنشآت المعمارية في دولة المماليك الجراكسة، وأنشأها السلطان الظاهر برقوق أول ملوك دولة المماليك الجراكسة فيما بين عامي ٧٨٦- ٧٨٨هـ / ١٣٨٤- ١٣٨٥م،.

ونجيب هنا عن سر تسمية برقوق هو  فى حقيقة اسمة ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ وكان مملوكا لـ الأمير يلبغا والذى أطلق عليه بروق نظرا لبروز عينه و جحوظها وهنا سر ذلك الاسم .

استطاع برقوق فى التدرج العسكري ليصل إلى كرسي السطة عام ٧٨٤هـ ليظل متربعًا عليه حتى سجنه في الكرك عام ٧٩١هـ، وكان قد أوصى أن يدفن تحت أقدام مشايخ مدرسته بشارع المعز؛ وهما الشيخ البجائي والصيرمي، وأن يبنى عليهم قبة يلحق بها خانقاه. وهو ما نفذه ابنه السلطان الناصر فرج.

درست بمدرسة السلطان برقوق المذاهب الفقهية الأربعة وعلوم التفسير والحديث والقراءات، وهي عبارة عن فناء مكشوف يتوسطه فسقية للوضوء يحيطه أربعة إيوانات، وتتضمن قبة لدفن السلطان، وخانقاه لإعاشة المتصوفة، ومئذنة تقع على يمين المدخل الرئيسي للمجموعة. 

وكان للصوفية دور هام من إعداد بعض أفرادهم لخدمات المنشأة؛ فكان منهم خازن للمكتبة، وطباخ، وسواق للساقية. وبإضافة منبر للمدرسة في عهد السلطان أبو سعيد جقمق المتواجد اسمه على المنبر أضيفت وظيفة الجامع للمدرسة.

وتعكس المجموعة المعمارية للسلطان برقوق أجمل العناصر الزخرفية الخشبية والرخامية والمعدنية والجصية والزجاجية الملونة في الفن المملوكي، أبرزها السقف الخشبي لإيوان الصلاة الذي يعد من أروع نماذج زخرفة الأسقف الخشبية بالعمائر الإسلامية في مدينة القاهرة برسومه النباتية والهندسية والكتابية المنفذة بطريقتي التلوين والتذهيب.

اعرف الحكاية.. مدرسة برقوق أول حكام مصر من المماليك ولماذا لقب بهذا الاسم
اعرف الحكاية.. مدرسة برقوق أول حكام مصر من المماليك ولماذا لقب بهذا الاسم
اعرف الحكاية.. مدرسة برقوق أول حكام مصر من المماليك ولماذا لقب بهذا الاسم
اعرف الحكاية.. مدرسة برقوق أول حكام مصر من المماليك ولماذا لقب بهذا الاسم
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