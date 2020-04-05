لاعب نادي مصر يقترب بقوة من الانضمام لنادي الزمالك .. فيديو

كشف الإعلامي محمد فاروق، اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع إسلام صالح، لاعب نادي مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "نادي الزمالك مهتم بخدمات إسلام صالح وكان يلعب فى نادي سموحة وانضم إلى اف سي مصر فى الموسم الحالي وقدم مستويات مميزة".





وأضاف: "اللاعب اشترط موافقة ادارة ناديه والدخول فى مفاوضات مباشرة معه، وذلك لأن عقده لا يزال ممتدا لنهاية الموسم المقبل".









وتوقف النشاط الكروي في مصر لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الكرة المصرية .







