بعد طلب تبديل سيارة فيات 128 بـ آيفون١١برو.. أغرب إعلانات السيارات في مصر

اعتاد الكثيرون من محبي السيارت علي متابعة اعلاناتها بالصحف أو عبر الإنترنت، ومن ثم البحث علي ما يناسبهم سواء للبيع أو الشراء، إلا إن خفة ظل المصريين لا تفارقهم حتي في الإعلان عن طلب أو طرح سيارات للبيع أو للشراء.





لك أن تتخيل علي سبيل المثال أحدهم طلب بدل سيارته فيات 128 بهاتف آيفون ١١ برو، و أخر يطلب سيارة للشراء واضعًا صورة راوتر بدلًا من السيارة التى يرغب بها، أو سيارة مرسيدس قديمة للبيع برقم ضخم بحجة أنها كانت للعائلة المالكة، فى إشارة لأسرة محمد على بالرغم من أن وقت طرحها لأول مرة كان فى عام 1962، وهو إبان فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعدما كانت قد أصبحت مصر تعمل بالنظام الجمهورى.





وفيما يلي نسنعرض أغرب وأطرف أطرف اعلانات بيع وطلب سيارات مستعملة في مصر بالقائمة التالية :





1- سيارة فيات 128 للبيع أو للبدل بـ آيفون i phone 11 pro max









جاءت تفاصيل القصة عندما وضع صاحب السيارة إعلانا ملصقًا عليها، يكشف عن رغبته في بيع سيارته المستعملة من نوع فيات ١٢٨ موديل عام ١٩٨٥.





آيفون 11 برو ماكس i phone 11 pro max ، الأمر الذي استغربه الكثيرون وطرحوا التساؤلات لمعرفة سبب بدل سيارة بهاتف محمول . وهنا الأمر عادي تمامًا، ولكن الغير عادي هو وضع صاحب السيارة امكانية البدل بهاتف، الأمر الذي استغربه الكثيرون وطرحوا التساؤلات لمعرفة سبب بدل سيارة بهاتف محمول .

جدير بالذكر أن السيارة فيات 128 تباع في مصر بمتوسط سعر 16.000 جنيه و بها محرك 1200 سي سي متصل بناقل سرعات "فتيس" مانيوال، أما هاتف آيفون 11 برو ماكس i phone 11 pro max يباع مقابل 21 ألف جنيه لنسخة سعة 64 جيجابايت، بينما أكبر نسخة منه يبلغ سعرها 22500 جنيه.



2- يطلب شراء سيارة بـ راوتر





يبدو أن صاحب الإعلان الذى يطلب سيارة من نوع سيات 132 لشرائها، قد وضع صورة راوتر بالخطأ، الأمر الذى لم يتركه رواد مواقع التواصل الإجتماعي يمر مرور الكرام، وتناولوا الأمر على سبيل الدعابة.





3- سيارة لقطة.. وهي عكس كذلك تمامًا









هنا الأمر مختلف تمامًا بعدما تسبب صاحب الإعلان فى حيرة الكثيرين، فجزء يري أنه يبيع السيارة على أنها "خردة"، وجزء أخر يري أنه يبالغ ويكتب فى الإعلان أن السيارة "لقطة" مع العلم أنها بحالة يرثي لها.













4- أغلى سيارة صيني مستعلمة فى مصر بأكثر من 6.5 مليون جنيه









عن طريق الخطأ أيضًا وضع صاحب هذا الإعلان سعر سيارته ماركة سينوفا بالخطأ، حيث بلغ سعرها على أحد المواقع الشهيرة بأكثر من 6.5 مليون جنيه مصري، مع أنها سعرها عكس ذلك تمامًا، وبالتالى تداول الرواد الإعلان بعنوان أغلى سيارة مستعملة فى مصر.





5- سيارة استعلمتها الأسرة المالكة وهى خارج مصر









أحد الإعلانات على فيسبوك عن سيارة مرسيدس 200 E الشهيرة موديل 1966، مكتوب أسفلها أنها كانت مملوكة لأحد أفراد الأسرة المالكة، مع العلم أن ثورة 23 يوليو كانت فى عام 1952 بحسب تعليقات بعض الرواد مشككين في تاريخ ملكيتها، بالإضافة لعدم ذكر أى بيانات عن الشخصية فى الإعلان، ومقابل 95 ألف دولار أمريكي، ما يعادل مليون ونصف جنيه مصري.



