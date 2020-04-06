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سيارات

إجراء جديد من مرسيدس لمواجهة فيروس كورونا .. تعرف عليه

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تأثرت مبيعات جميع الشركات حول العالم ، بما فيها شركات السيارات التى شهدت انخفاضا فى نسبة مبيعاتها لم يحدث فى التاريخ ، بسبب انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

وبسبب هذا التأثر الشديد تحاول جميع الشركات بالبحث عن طرق واساليب للخروج من هذه الأزمة باقل الخسائر الممكنة ، وكشف أعضاء مجلس إدارة دايملر مالكة مرسيدس وأعضاء مجلس الإشراف عن عزمهم على التنازل عن جزء من رواتبهم لهذا العام لمواجهة انخفاض المبيعات .

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و حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، على خطاب داخلى  لأعضاء مجلس إدارة الشركة، يوضح عن نية قيادات الشركة التخلى عن جزء من رواتبها ، حيث سيتنازلون عن 20% من رواتبهم في الأشهر المتبقية من العام الحالي، كما سيتخلى أعضاء مجلس الإشراف عن نسبة مماثلة.

كما تم الاتفاق مع ممثلي أعلى ثلاثة مستويات قيادية في الشركة على تنازل الموظفين في هذه المناصب عن 10% من رواتبهم للأشهر الثلاثة المقبلة.

وعرضت الوكالة جزء من تفاصيل الخطاب، وقد جاء فيه:” إبان الأزمة المالية 2009، طبقنا تدبيرًا مشابهًا، ونحن نتوقع موافقة واسعة النطاق لأنه سيكون بمقدورنا أن نقدم إسهاما آخر لشركتنا”.

الجدير بالذكر، فإن راتب اولا كيلنيوس رئيس مجلس الإدارة بلغ أكثر من 1.3 مليون يورو العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان قد تولى مهام منصبه في مايو الماضي.​

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