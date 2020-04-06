بعد وصول إصابات كورونا لـ130 ألفا.. حاكم نيويورك يعلن قرارا طارئا

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو مد حالة الإغلاق في الولاية حتى 29 من شهر أبريل الجاري في الوقت الذي يستمر الفيروس في التوسع داخل الولاية والولايات المتحدة.









سجلت ولاية نيويورك 599 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا في الولاية إلى 4758.









فيما تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في ولاية نيويورك حاجز الـ130 ألف إصابة.









تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز الـ10 آلاف شخص.









وبلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة 10.327 حالة بعد تسجيل 711 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









فيما سجلت الولايات المتحدة 13.319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 349.992 مقتربة من حاجز الـ350 ألف إصابة.



