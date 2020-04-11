بدون منظار.. للسيدات أسرع وصفة لتنظيف الرحم

وصفة طبيعية تساعدك على تنظيف الرحم والتخلص من التقلصات الرحمية بمكونات طبيعية من مطبخك إليك مكوناتها وطريقة تطبيقه يقدمه موقع بولد سكاى الهندى
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المكونات
ملعقة رشاد مطحون كبيرة
ملعقة قرفة كبيرة
ملعقة كمون مطحون كبيرة
ملعقة من بابونج
ملعقة من الكراويه
طريقة التحضير والاستخدام
فى وعاء أمزجى المكونات وقومى بغليها لدقائق على النار ثم قومى بتصفيتها وتناولى كوب منه إلى كوبين وتناولي كوب إلى كوبين على مدار اليوم طوال أيام الدورة الشهرية ..يعمل تلك المشروب على تنظيف الرحم والتخلص من تقلصات الدورة الشهرية