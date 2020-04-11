بدون منظار.. للسيدات أسرع وصفة لتنظيف الرحم

وصفة طبيعية تساعدك على تنظيف الرحم والتخلص من التقلصات الرحمية بمكونات طبيعية من مطبخك إليك مكوناتها وطريقة تطبيقه يقدمه موقع بولد سكاى الهندى اقرأ أيضا: علاج الأبهر من الصيدلية أو بالتمارين خلال ثوان نوع من الأعشاب استنشاق رائحته تحميك من الشيخوخة والزهايمر





المكونات

ملعقة رشاد مطحون كبيرة

ملعقة قرفة كبيرة

ملعقة كمون مطحون كبيرة

ملعقة من بابونج

ملعقة من الكراويه





طريقة التحضير والاستخدام



