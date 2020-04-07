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ثقافة

للتشجيع على القراءة في سوريا.. اقرأ معانا تطلق مسابقة أدبية إلكترونية في مدينة طرطوس

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أطلق ملتقى "اقرأ معانا" بسوريا، مسابقة أدبية إلكترونية بعنوان "خليك بالبيت"،  تتضمن قراءة كتب أدبية لكتاب سوريين وعرب وأجانب، وذلك بهدف تشجيع القراءة عن بعد واستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالبقاء في المنازل.

 

جاءت المسابقة على مستوى مدينة طرطوس السورية، وريفها وتضمنت قراءة روايات "على نهر بيدرا هناك جلست فبكيت"، لباولو كويلو و"ما تخبئه لنا النجوم" لجون غرين و"الانمساخ" لفرانز كافكا و"موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح و"التائهون" لأمين معلوف و"الياطر" لحنا مينه.

 

وتشمل شروط التقدم للمسابقة أن يكون المشارك من القاطنين في محافظة طرطوس وريفها وأن يتراوح عمره بين 18و35 عامًا وعلى المشترك اختيار روايتين من العناوين ثم يقدم بعد قراءتها تقريرًا يشرح كل رواية بما لا يتجاوز الـ 10 أسطر عبر ملف بي دي اف ثم يعرض بعد إرساله على لجنة مختصة تضع التقييم المناسب حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

 

وسيتم تسليم جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل في الجلسة القادمة من جلسات ملتقى "اقرأ معنا" حيث سيحصل الأول على 25 ألف ليرة سورية بينما ستوزع كتب قيمة على الفائزين الثاني والثالث.

 

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