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رياضة

نجمة منتخب اليد: أندية مصر فاوضتني للعودة.. ومحبوسة في فرنسا بسبب كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:41 م
رحاب جمعة لاعبة سانت
رحاب جمعة لاعبة سانت جينان الفرنسي
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إسماعيل محمود
عبرت رحاب جمعة لاعبة كرة اليد، عن سعادتها بانتقالها لنادي سانت جينان الفرنسي والذي ينشط في الدوري الفرنسي لكرة اليد.

وكانت رحاب جمعة قد أعلنت أمس انتقالها لنادي سانت جينان الفرنسي، بعد عامين قضتهما مع نادي سامبر الفرنسي.

وتواصل صدى البلد مع رحاب جمعة والتي عبرت عن سعادتها بالانتقال لسانت جينان قائلة: "المفاوضات بدأت منذ شهر وتم الاتفاق منذ أسبوع، لانتقل لهم بصفة رسمية أمس."

وأضافت رحاب: "العديد من الأندية المصرية عرضت علي العودة مرة أخرى للعب في الدوري المصري، لكنني أفضل استكمال مشواري الاحترافي."

وعن أزمة فيروس كورونا، قالت رحاب: "أنا محبوسة في فرنسا ولم أعد لمصر، أتمنى العودة لكنني لا أستطيع في الوقت الحالي لأنني سأنتقل لمقر مدينة ناديي الجديد."

يذكر أن رحاب جمعة قد سبق لها اللعب في صفوف الأهلي قبل خوض تجربة الاحتراف في فرنسا.
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