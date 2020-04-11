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منوعات

منظمة الصحة تحسم جدل الجو الحار وتأثيره على كورونا.. تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل بشأن درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس وتأثير ذلك في فيروس كورونا، فقد رُوج في الفترة الماضية بأن دخول فصل الصيف يعلن نهاية فيروس كورونا لتأثره بالحرارة العالمية. 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الجو الحار لا يساعد في الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وكتبت في تغريدة عبر "تويتر"، "تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض كوفيد - 19".

وأشارت إلى أن الأشخاص يصابون بفيروس كورونا مهما كان الطقس شديد الحرارة أو تعرض لأشعة الشمس، واستدلت المنظمة بأن هناك عددا من البلدان شديدة الحرارة سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا.

وعاودت المنظمة في التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كغسل اليدين وتجنب ملامسة الوجه والعينين والأنف والفم.
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