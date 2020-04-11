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تعليم

جامعة أسوان تنفذ أعمال التطهير والتعقيم لمنشآتها داخل الحرم الجامعى بصحارى.. فيديو وصور

السبت 11/أبريل/2020 - 03:44 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
شهد اليوم السبت الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أعمال التطهير والرش والتعقيم بالحرم الجامعى بصحارى بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان وقائد قطاع أسوان العسكرى العميد عمرو عبد الفتاح.


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وقد أكد الدكتور أحمد غلاب بأن تنفيذ ذلك يأتى فى إطار توجهيات الدولة والمؤسسات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأوضح أحمد غلاب بأنه بدأت اليوم أعمال الرش والتعقيم للمرحلة الثانية للمنشآت الجامعة بالتعاون مع القوات المسلحة والتى نثمن دورها فى التلاحم مع المؤسسات المدنية فى إدارة الأزمات وخاصة مجابهة فيروس كورونا.


وأضاف غلاب بأن جميع الإجراءات الاحترازية الاستباقية التى اتخذتها الجامعة للحد من الإصابة بالفيروس تسير على قدم وساق، حيث أخذت الجامعة العديد من المبادرات التوعوية للوصول إلى أفضل سبل المواجهة.


ويتحقق كل ذلك فى إطار جهود الدولة ومؤسساتها العلمية والبحثية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وطبقًا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تسخير جميع الإمكانيات العلمية والإنتاجية بجامعة أسوان لمواجهة فيروس كورونا ومشاركة وحدة الإنتاج والاستشارات الهندسية بكلية هندسة الطاقة بالتعاون مع كلية التربية النوعية بتصنيع الكمامات الطبية.

 

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جامعة أسوان تنفذ أعمال التطهير والتعقيم لمنشآتها داخل الحرم الجامعى بصحارى.. فيديو وصور
جامعة أسوان تنفذ أعمال التطهير والتعقيم لمنشآتها داخل الحرم الجامعى بصحارى.. فيديو وصور
جامعة أسوان تنفذ أعمال التطهير والتعقيم لمنشآتها داخل الحرم الجامعى بصحارى.. فيديو وصور
جامعة أسوان تنفذ أعمال التطهير والتعقيم لمنشآتها داخل الحرم الجامعى بصحارى.. فيديو وصور
جامعة أسوان تنفذ أعمال التطهير والتعقيم لمنشآتها داخل الحرم الجامعى بصحارى.. فيديو وصور
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