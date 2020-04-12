مدير مركز أورام أسوان يكشف لـ صدى البلد عن الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل أروقة المركز لمواجهة كورونا.. صور

لمواجهة كورونا.. إجراءات إحترازية ووقائية عديدة ينفذها مركز أورام أسوان

مدير المركز:

تخصيص منطقة للفرز للفحص الحرارى للمترددين على المركز

للحد من التجمعات.. اقتصار مقاعد الإنتظار إلى مقعدين بينهم مقعد فارغ لعمل مسافات بين الجالسين عليها

المستشفى مجهز بغرف العزل.. وفريق طبى مكون من أطباء وتمريض

تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المتتالية داخل أروقة المركز





رفعت أجهزة ومؤسسات الدولة، شعار المواجهة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور صلاح جودة مدير مركز أورام أسوان، إن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تم اتخاذها من قبل المركز لمكافحة هذا الفيروس وذلك كله بهدف الحفاظ على صحة المرضى، وخاصة أنهم يعتبرون من أصحاب المناعة المنخفضة مقارنة بالأشخاص العاديين حيث يتم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المتتالية داخل أروقة المركز.

وأوضح الدكتور صلاح جودة فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " أنه من ضمن الإجراءات التى تم اتخاذها تخصيص منطقة يطلق عليها "الفرز" بجوار مدخل المركز، ويتم بهذه المنطقة إجراء الفحص الحرارى لجميع الأشخاص عند دخولهم من ( أطباء، ومرضى، ومرافقى المرضى ، وكافة العاملين بالمركز ).





وأضاف صلاح جودة أنه من أجل منع التجمعات فقط، تم تخصيص أحد الأبواب لدخول العاملين للمركز، وباب آخر خاص بدخول المرضى ومرافقيهم، وأنه لا يتم السماح بالدخول إلا بعد التأكد والإطمئنان على درجة حرارة المترددين على المعهد بأنها الطبيعية، وهناك أيضًا مجموعة دلالات أخرى يتم الاطمئنان عليها بجانب درجة الحرارة، وبالتوازى مع ذلك ومن أجل الحد من التجمعات تم اقتصار مقاعد الإنتظار إلى مقعدين بينهم مقعد فارغ لعمل مسافات بين الجالسين عليها.





وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها للحفاظ على صحة المرضى وحمايتهم من فيروس كورونا هى إلزام مرافقى المرضى بعدم الخروج من المستشفى وبقائهم برفقة المرضى بشكل دائم لحين خروج الحالة، ويتم صرف الوجبات للمرافقين مجانًا من جمعية أصدقاء الأورام.





كما يتم تقليل الزيارات لمكافحة أى عدوى من الممكن أن تنتقل إلى المرضى بشكل نهائى، وأن هناك خطة سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة توصيل الأدوية إلى بيوت المرضى للحفاظ عليهم من العدوى.





وأكد مدير مركز أورام أسوان أن المستشفى مجهز بغرف العزل، وفريق طبى مكون من أطباء وتمريض للتعامل مع حالات العزل، ويتواجد على مدار الـ24 ساعة بالمستشفى ضمن الاستعدادات التى تمت بالمركز فى حالة اكتشاف أى حالات اشتباه، وأنه يتم تكثيف أعمال التطهير اليومية حيث أن المركز شديد الحرص فى الحفاظ على صحة المرضى نظرًا لانخفاض درجة مناعتهم، بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على كافة الطاقم الطبى على ارتداء الماسكات أثناء التعامل مع المرضى، واستخدام المطهرات.





ونوه الدكتور صلاح جودة إلى أنه من ضمن الإجراءات الوقائية التى تم اتخذتها إدارة المركز لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المرضى، تقليل التردد على العيادة الخارجية بعد تأجيل الكشوفات للمرضى بعد تبليغهم بالأمر، وذلك فى إطار وقايتهم من أى عدوى من الممكن أن تنتقل للمرضى، أما بالنسبة للعلاج فبدلًا من صرف شهر واحد كالمعتاد فقد تم صرف 3 أشهر، والمسكنات بدلا من صرف أسبوعين لهم تم صرف شهرًا كاملًا حيث أن علاج الأورام لا يمكن أنه يتم إيقافه أبدًا.







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