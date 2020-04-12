كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير

لم تفرغ 2020 كل ما في جرابها حتى الآن فقد اندلع واحد من أخطر البراكين في العالم وهو بركان كراكاتوا قبالة ساحل إندونيسيا ، مما أدى إلى ارتفاع الدخان والرماد 500 متر في الهواء.





سجل مركز البراكين في البلاد انفجارين ليلة الجمعة الماضية بين الساعة 9.58 مساءً و10.35 مساءً بالتوقيت المحلي في إندونسيا واستمر ثوران البركان لليوم التالي وفقًا للدايلي ميل.

اقرأ المزيد:

حالة كورونا كل 15 ثانية في نيويورك .. تفاصيل صادمة





أفاد سكان العاصمة جاكرتا على بعد 150 كيلومترًا بأنهم سمعوا "صوت قرقعة عالية" بعد فترة وجيزة من الانفجارات.





تظهر صورة كاميرا الويب المأخوذة من جزيرة Anak Krakatau الموجودة في مضيق سوندا الحمم المتدفقة من البركان بشكل رهيب.





يقول تقرير النشاط البركاني لـ «ماجما» مركز البراكين والتخفيف من الكوارث الجيولوجية (PVMBG) أن الثوران الأول استمر دقيقة واحدة و12 ثانية ثم بدأ خروج الرماد والدخان بارتفاع 200 متر في الهواء.





وكشف مركز البراكين عن ثوران ثان في الساعة 10:35 مساءً استمر لمدة 38 دقيقة و 4 ثوانٍ، مما أدى إلى ارتفاع برج من الرماد 500 متر في الهواء ناحية الشمال.





وقال رئيس بيانات الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث "إن رصد PVMBG يظهر أن الثوران استمر حتى صباح يوم السبت الساعة 5:44 بتوقيت غرب إندونيسيا.



