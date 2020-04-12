حدث ليلا.. تحطيم أفضل أجهزة مستشفى شبرا.. انفجار بركان كراكاتوا.. ومد الحظر في السعودية

نشر موقع صدى البلد، عدد من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





قال مصطفى عبد العظيم شقيق الطبيبة المتوفية بالدقهلية، إنه عندما جاء الجثمان الساعة 8 صباحا لدفنه فوجئوا بتجمع الأهالي ومنعهم من دفن شقيقته .





استنكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، واقعة رفض بعض المواطنين دفن الطبيبة المصابة بـفيروس كورونا، مضيفا أن هذه الواقعة لا تليق بشعب مصر المعروف بالصفات الحميمية، مؤكدا أن جثامين المتوفين بفيروس كورونا لا تنتقل العدوى بعد دفنها.





أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ما حدث في قرية البهو بمحافظة الدقهلية، صدر عن قلة غفلت عن حقيقة نفسها ودينها والرجولة والإنسانية والشهامة، وغفلت عن الواجب.





قال الدكتور وائل الجعار مدير مستشفى شبرا العام، إنه كانت هناك مريضة بالالتهاب الرئوي الحاد دخلت المستشفى يوم ٥ أبريل، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي مباشرة.





لم تفرغ 2020 كل ما في جرابها حتى الآن فقد اندلع واحد من أخطر البراكين في العالم وهو بركان كراكاتوا قبالة ساحل إندونيسيا، مما أدى إلى ارتفاع الدخان والرماد 500 متر في الهواء.





أعربت منظمة الصحة العالمية عن انزعاجها من إصابة عدد كبير من العاملين الصحيين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطالبت بمزيد من الدعم الدولي لتزويد العاملين الصحيين بالإمدادات والأدوات الأخرى اللازمة للحفاظ على سلامتهم.





أصدر الملك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتمديد حظر التجول في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





استضافت ابلة فهيتا فى برنامجها "لايف من الدوبلكس" الذي عاد من جديد بعد فترة توقف عبر شاشة ON E عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر المعتزل.





سخر محمد هنيدي من نفسه وكتب عبر حسابه على فيسبوك": كان نفسي القعدة في البيت دي بتزود الطول زي ماهي بتزود الوزن".





أعلنت الصين ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.