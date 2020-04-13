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أخبار العالم

الكويت تسجل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:42 ص
الكويت تسجل حالة
الكويت تسجل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 1300 حالة.

ووفقًا لمؤتمر الصحة، سجلت الكويت حالة وفاة واحدة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى اثنين.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، أن حالة الوفاة الجديدة لمواطن كويتي يبلغ من العمر 50 عامًا.

وأكد السند أن عدد الحالات المسجلة والمرتبطة بالسفر بلغت 4 حالات من بينها 3 حالات لمواطنين قادمين من المملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر لألمانيا. وكشف السند أنه تم تسجيل 51 حالة بالمخالطة، من بينها حالة واحدة لمواطن كويتي، و40 حالة من الجنسية الهندية، و7 حالات من الجنسية البنجالية، و حالة من الجنسية المصرية، و حالة من الجنسية النيبالية، و حالة من الجنسية الباكستانية.

وكان وزیر الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أعلن الیوم الاثنین، عن شفاء ثماني حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد.

وبذلك یرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 150 حالة.
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