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مرأة

اعرف الحقيقة .. 6 أعراض لفيروس كورونا و8 طرق للوقاية منه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:41 م
كورونا
كورونا
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آلاء حسن
فيروسات كورونا ، هي مجموعة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراضًا مثل الزكام والالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (السارز) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرز) وتم اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا بعد أن تم التعرف عليه كمسبب لانتشار أحد الأمراض التي بدأت في الصين في 2019.

ووفقا لموقع مايو كلينك يُعرف الفيروس الآن باسم فيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 2 (سارز كوف 2). ويسمى المرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) في مارس/آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها صنفت مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) كجائحة.

تقوم المجموعات المختصة بالصحة العامة، مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، بمراقبة الجائحة ونشر التحديثات على مواقعها على الإنترنت كما أصدرت هذه المجموعات توصيات حول الوقاية من المرض وعلاجه.

الأعراض

قد تظهر علامات وأعراض مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس، وقد تشمل:

الحُمّى

السعال

ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

التعب

الأوجاع

سيَلان الأنف

التهاب الحلق

كما شعر بعض المرضى بفقدان حاستي الشم والذوق.

ويمكن أن تتراوح شدة أعراض مرض فيروس كورونا 2019 بين خفيفة جدًا إلى حادة وقد لا تَظهَر الأعراض على بعض الأشخاص مطلقًا. قد يكون الأشخاص الأكبر سنًا أو من لديهم حالات طبية أصلًا، مثل السكري وأمراض القلب والرئة أو ضعف الجهاز المناعي، أكثر عرضة للإصابة بدرجة حادة من المرض وهذا مشابه لما يحدث عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا.


على الرغم من عدم توفر لقاح لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة به وتوصي منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة باتباع الاحتياطات التالية للوقاية من كوفيد 19:

- تجنب حضور الفعاليات والتجمعات الكبيرة.

- تجنب المخالطة اللصيقة (ضمن مسافة 6 أقدام أو 2 متر) مع أي شخص مريض أو لديه أعراض.

- حافظ على وجود مسافة بينك وبين الآخرين إذا كان كوفيد 19 منتشرًا في مجتمعك، خاصة إذا كنت معرضًا بشكل أكبر لخطر الإصابة بدرجة حادة من المرض.

- اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدم مطهرًا يدويًا يحتوي على الكحول بنسبة 60٪ على الأقل.

- غط فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس. تخلص من المنديل بعد استخدامه.

- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.

- تجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى إذا كنت مريضًا.

- نظف يوميًا الأسطح التي تُلْمَسُ بكثرة.

إذا كنت مريضًا فالزم منزلك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة، وكذلك الأمر بالنسبة للأماكن العامة، إلا إذا كان ذلك بهدف الحصول على رعاية طبية تجنب استخدام وسائل النقل العام إذا كنت مريضًا.
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