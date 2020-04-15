AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة نتيجة كسر مفاجئ‎

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مناطق " المنصورية - المريوطية - فيصل والهرم ومتفرعاتهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، ان ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لحدث كسر مفاجئ بخط قطر 1000ملم الخارج من توسعات متيتو بمحطة إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية في تمام الساعة السابعة صباح اليوم بمنطقة الخلايفه بالوراق.

والشركة اذ تاسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فانها تبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.

 هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمعة.. انقطاع المياه عن مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات.. الجمعة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | الشرطة السعودية تلقي القبض على 2 من لاعبي أهلي جدة.. سيد عبدالحفيظ يكشف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء

ماذا قال الشهيد محمد الحوفي في آخر محادثة له مع صديقه؟.. صور

كورونا يفتك بالطاقم.. نقل بحار أمريكي ثانٍ من حاملة الطائرات ثيودور روزفلت للعناية المركزة

أنت فاكر نفسك مين؟.. خبيرة في القصر الملكي تكشف سبب صدامات ميجان ماركل مع العاملين

هل يجوز اخراج زكاة الفطر قبل دخول شهر رمضان.. دار الإفتاء تجيب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى.. نيسان كيكس 2021 الجديدة بدون تمويهات.. صور

بعد نوبة عمل شاقة.. ممرضة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها رسالة تهديد وإهانة

اعرف الحقيقة.. 5 معلومات خاطئة عن فيروس كورونا