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توك شو

قبل وبعد.. هذا ما فعله كورونا في هذه الأماكن..فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:33 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا، لأماكن مشهورة و مختلفة حول العالم ، لم تكن تخلو من البشر ، أصبحت الأن خالية تماما.

وفي إطار محاولات عالمية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا،وحسب ما نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن العلماء اعتقدوا العلماء طريقة "مختلفة" لحقن اللقاح إلى أجسام فئران، التي أنتجت بدورها أجساما مضادة للمرض في غضون أسبوعين.

وكان باحثون يعملون على تطوير لقاحات لفيروسات تاجية أخرى، بما في ذلك فيروس كورونا المرتبط بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (MERS)، وتمكنوا من استغلال النظام الذي كانوا يعملون عليه لإنتاج هذا اللقاح في تطوير لقاح تجريبي لكورونا بسرعة.

واستفاد العلماء في أبحاثهم من البروتين "المرتفع"، الذي يظهر على هيئة نتوءات ويعطي كورونا شكله المميز، وفقا لمدونة "NIH Research Matters" التابعة لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية.

أما الطريقة التي استخدمها فريق الباحثين، الذي يضم علماء من جامعة بيتسبرغ الأميركية، لإدخال اللقاح بفعالية إلى أجسام الفئران، فتعتمد على "رقعة" تحتوي على إبرة مجهرية.

وتعتمد الفكرة على استخدام "رقعة" تحتوي على المئات من الإبر متناهية الصغر، التي تخترق جلد الفئران وتذوب مطلقة اللقاح.

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