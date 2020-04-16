مصاب بكورونا يعثر على 8 ملايين دولار فجأة في حسابه

ماذا لو استيقظت في الصباح ووجدت 8 ملايين دولار في حسابك؟.. وقعت الصدمة على رجل إطفاء أمريكي مصاب بكورونا عندما وجد ملايين قد ملأت حسابه البنكي عندما أراد سحب 200 دولار فقط، فتلقى رسالة تفيد بأن الرصيد المتبقي 8 ملايين دولار.

صعق رجل الإطفاء البسيط عندما اكتشف أنه تم إيداع أكثر من 8 ملايين دولار في حسابه المصرفي عن طريق الخطأ أثناء رغبته سحب 200 دولار فقط من مبلغ "التحفيز" المخصص من الحكومة للمواطنين لمصابي فيروس كورونا التاجي.

يعمل «تشارلز كالفن» كرجل إطفاء متطوع في نيو شيكاغو، وقد ذهب إلى جهاز الصراف الآلي في نهاية هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان تلقى شيك التحفيز وقيمته 1700 دولار أمريكي الذي أرسلته الحكومة الفيدرالية لمساعدة أولئك الذين يعانون من الفيروس التاجي.

من شدة الصدمة لم يستطع الرجل تصديق عينيه عندما فحص رصيد حسابه في البنك، وقال لقناة WGNTV: "ذهبت إلى ماكينة الصراف الآلي، وبمجرد سحب 200 دولار من حسابي نظرت إلى الرصيد المتاح المتبقي لأجده 8 ملايين دولار!".

رأى "كالفين"، أن الحكومة أرسلت له بالفعل 1700 دولار لكن حسابه البنكي يشير إلى وجود 8.2 مليون دولار متبقين في الحساب"، جرب وضع البطاقة وإخراجها أكثر من مرة للتأكد لكن الرقم كان صحيحًا بالفعل.

لكن ثروة كالفين كانت عابرة، فعندما اتصل بمصرفه يوم الاثنين علم أن الملايين قد تم سحبها، لكن الـ 1700 دولار بقيت، يقول "إنها صدمة.. أن تصبح مليونيرًا في ثانية واحدة، ثم تعود إلى الفقر مرة أخرى في الثانية نفسها".

لم يعرف "كالفين" إذا كان الخطأ من المصرف أم من الحكومة الفيدرالية.





يذكر أن كالفن ليس الأمريكي الوحيد الذي حصل على أموال كثيرة في حسابه عن طريق الخطأ.