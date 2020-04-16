حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

اختلفت علامات تحديد ظهور فيروس كورونا على الأشخاص عند إصابتهم به لكن علامة جديدة ظهرت قد تغير مجرى الأحداث حيث يمكن استخدامها لتحديد الإصابة من عدمها.





أثبت باحثون أمريكيون وجود علامة يمكن للشخص التأكد منها بنفسه إذا كان مصابًا بفيروس كورونا أم لا، وهي ما قد تساعد في الاكتشاف المبكر للفيروس.





يعاني الأشخاص المصابون من فقدان حاسة الشم ولكن دون وجود احتقان في الأنف، فلا تتشابه الأعراض مع نزلات البرد العادية كاحتقان الأنف أو تشكل المخاط.





يقول أحمد سيدجات أستاذ مشارك في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة في جامعة تسينتسينات، إن مريض كورونا COVID-19 يفقد حاسة الشم دون الإصابة بأعراض البرد العادية مما يشير إلى أنه يجب عزل المريض والتحليل الفوري للكشف عن فيروس كورونا.





سجلت حوالي 2 مليون إصابة بفيروس كورونا وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، وتوفي أكثر من 126 ألف شخص بفيروس كورونا COVID-19.



