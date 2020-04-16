AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:22 ص
علامة تدل على كورونا
علامة تدل على كورونا
Advertisements
عزة عاطف
اختلفت علامات تحديد ظهور فيروس كورونا على الأشخاص عند إصابتهم به لكن علامة جديدة ظهرت قد تغير مجرى الأحداث حيث يمكن استخدامها لتحديد الإصابة من عدمها.

أثبت باحثون أمريكيون وجود علامة يمكن للشخص التأكد منها بنفسه إذا كان مصابًا بفيروس كورونا أم لا، وهي ما قد تساعد في الاكتشاف المبكر للفيروس.

يعاني الأشخاص المصابون من فقدان حاسة الشم ولكن دون وجود احتقان في الأنف، فلا تتشابه الأعراض مع نزلات البرد العادية كاحتقان الأنف أو تشكل المخاط.

يقول أحمد سيدجات أستاذ مشارك في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة في جامعة تسينتسينات، إن مريض كورونا COVID-19 يفقد حاسة الشم دون الإصابة بأعراض البرد العادية مما يشير إلى أنه يجب عزل المريض والتحليل الفوري للكشف عن فيروس كورونا.

سجلت حوالي 2 مليون إصابة بفيروس كورونا وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، وتوفي أكثر من 126 ألف شخص بفيروس كورونا COVID-19.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فقدان حاسة الشم.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

6 أعراض مؤكد للإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

لا يمكن تجاهلها.. 6 علامات صغيرة تكشف إصابتك بـ كورونا

8 أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا.. تفاصيل

أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا.. فقدان التذوق والشم

سر تأثير فيروس كورونا على الشم والتذوق

ترشيحاتنا

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

فيحاء خطفت القلوب.. حكاية نيفين مندور من "اللي بالي بالك" إلى المخدرات

عشرة العمر.. نهال عنبر تنعى الفنان أحمد دياب.. شاهد

السيدة انتصار السيسى تجري اتصالا هاتفيا بوالدة الشهيد البطل محمد الحوفي

هدايا رد الجميل.. السفير الصيني: إتاحة جميع المعلومات لدينا عن كورونا للحكومة المصرية

مرتضى منصور يعلن عودة هذا اللاعب إلى الزمالك بموافقة كارتيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر