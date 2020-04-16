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فن

بعد تصريحاتها الأخيرة.. محمود العسيلى يهاجم داليا البحيرى

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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شروق حمدى
هاجم الفنان محمود العسيلى الفنانة داليا البحيرى بعد تصريحاتها الأخيرة من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقال العسيلى من خلال تغريدته: "نرجع نقولها تاني .. الناس اللي بتنزل الشارع تشتغل معندهاش رفاهية القعاد في البيت زي حضرتك".

وأضاف العسيلى: "فيه اللي ممكن يستحمل يوم من غير شغل و فيه اللي يستحمل أسبوع و في اللي يستحمل شهر كل واحد و مقدرته".

وتابع العسيلى "بصوا برا دايرتكم المقفولة و اطلعوا برا نفسكم و اللي يقدر يساعد حد يساعده".

يذكر أن وجهت الفنانة داليا البحيرى رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يستهتر بحياته ويخرج من منزله دون وجود سبب لذلك ويتسبب بتصرفه في الزحام بالشوارع. 

وكتبت داليا البحيرى، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب ما نلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".
وأضافت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كده إحنا رايحين في داهية".
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