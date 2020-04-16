بعد تصريحاتها الأخيرة.. محمود العسيلى يهاجم داليا البحيرى

هاجم الفنان محمود العسيلى الفنانة داليا البحيرى بعد تصريحاتها الأخيرة من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".
وقال العسيلى من خلال تغريدته: "نرجع نقولها تاني .. الناس اللي بتنزل الشارع تشتغل معندهاش رفاهية القعاد في البيت زي حضرتك".
وأضاف العسيلى: "فيه اللي ممكن يستحمل يوم من غير شغل و فيه اللي يستحمل أسبوع و في اللي يستحمل شهر كل واحد و مقدرته".
وتابع العسيلى "بصوا برا دايرتكم المقفولة و اطلعوا برا نفسكم و اللي يقدر يساعد حد يساعده".
يذكر أن وجهت الفنانة داليا البحيرى رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يستهتر بحياته ويخرج من منزله دون وجود سبب لذلك ويتسبب بتصرفه في الزحام بالشوارع.
نرجع نقولها تاني .. الناس اللي بتنزل الشارع تشتغل معندهاش رفاهية القعاد في البيت زي حضرتك .. فيه اللي ممكن يستحمل يوم من غير شغل و فيه اللي يستحمل أسبوع و في اللي يستحمل شهر..— Mahmoud El Esseily (@Esseily) April 15, 2020
كل واحد و مقدرته .. بصوا برا دايرتكم المقفولة و اطلعوا برا نفسكم و اللي يقدر يساعد حد يساعده