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فن

محمد شومان.. قصة ممثل هارب تبرأت منه ابنته وهاجمته طليقته والجمهور

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:28 م
محمد شومان وابنته
محمد شومان وابنته
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قسم الفن
مازالت تداعيات هجوم ابنة الفنان الهارب محمد شومان مستمرة، خاصة بعد أن تبرأت منه على الملأ في فيديو نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، وقام الحمهور بشن حملة هجوم على الفنان الهارب وانتقدوا تصرفاته، لذلك تصدر اسمه  تريند موقع "جوجل" كالأكثر بحثا بعد فيديو تبرؤ ابنته لوجين منه.

وكانت لوجين محمد شومان، ابنة الممثل الهارب محمد شومان، ردت على الخطاب الذي نشره والدها بالأمس، وقالت: لم يطلب أحد منه التدخل أو التصرف وما تقوم به القوات المصرية ما هو إلا إجراءات أمنية.

وأضافت لوجين شومان، أثناء مداخلتها الهاتفية على برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامى نشأت الديهى علي قناة "ten"، أن أخيها سيتم الإفراج عنه قريبا، مطالبة الدولة بدعمهم للتبرؤ من والدها ومن كل تصرفاته.

وأكدت أنها وأخواتها لا يعلمون أى شىء عن والدها الهارب منذ أكثر من 5 سنوات، متابعه: كل أخباره بتوصلنا عن طريق الناس.

وأوضحت أن عائلتها قطعت كل علاقتها بالهارب منذ 5 سنوات، وتابعت: أنا تخلصت من كل حاجة ليها علاقة بيه من سنين إلا اسمى مش عارفة اتخلص منه.

واختتمت قائلة: "ميهمنيش رد فعله كل اللي يهمني أن الرسالة تكون وصلت له".

وقد هاجمته أيضا طليقته السيدة شيرين هلال، وقالت إنها انفصلت عنه بعد سنة ونص زواج، لأنه سلفي متشدد وكان يريد أن يذهب إلى الجهاد في أفغانستان. 

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «ابني  ليس له علاقة بالإرهابي الهارب شومان وهو في يد أمينة وسوف يعود إلى بيته عقب التأكد أنه لا علاقة له بوالده»؛ مشيرة إلى أنها كانت معه في نفس الكلية وتعرفا على بعض وتم الزواج الفاشل بينهما.

وأكدت أنها انفصلت عنه منذ 30 سنة، وسبق أن حذرني والدي منه وأدفع الثمن غاليا الآن بعد كل هذا العمر؛ قائلة: «البدل الشيك اللي بيلبسها دي من خير مصر، بكرة تركيا ترميه ومش هيلاقي بلد تستقبله».

وتابعت شيرين: «ابني يكره أبوه ومرضاش يكلمه وهو عيان، وانا تعبت جدا عشان أربي ابني بعيد عن أفكاره المتطرفة، ومحمد شومان يبيع كل حاجة من أجل الفلوس».
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