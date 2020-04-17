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فن

كورونا السبب .. عبودكا يكشف تفاصيل فقد عينه

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:16 ص
عبودكا
عبودكا
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سعيد فراج
نشر الفنان والناشط الكويتي عبدالله الجاسر الشهير بـ عبودكا، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه على تطبيق سناب شات، ظهر فيه يتحدث عن واقعة اعتداء مجهولون عليه، وفقده لعينه بعد ضربه بآلة حادة. 

وقال عبدالله الجاسر الشهير بـ عبودكا، في الفيديو أن الواقعة الاعتداء عليه بدأت باقتراب شخص منه محاولًا التقاط صورة مع، فرفض تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، فنشبت مشادة بينهما تطورت إلى فقدانه لعينه. 

كان الفنان والناشط الكويتي عبدالله الجاسر الشهير بـ عبودكا، نشر مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه على تطبيق سناب شات، ظهر فيه للمرة الأولى بعد خضوعه لمعلية جراحية، بعدما فقد عينه إثر اعتداء مجهولين عليه ليلة أمس الأربعاء. 

وظهر عبدالله الجاسر «عبودكا»، وهو يبكي أمام متابعيه، وهو بملابس العمليات، وعينه مغطاه بالشاش بعد خضوعة لعملية فيها، وبات مؤكدا بنسبة كبيرة استكمال حياته بعين واحدة فقط. 

يأتي ذلك بعدما كشفت جريدة الراي الكويتية، عن حقيقة إصابة النجم الكويتي عبدالله الجاسر الشهير بـ عبودكا، إذ قال في تصريحات صحفية، إنه أصيب بقطع في القناة الدمعية، وكسر في الأنف، مشيرًا إلى أن عينه راحت بنسبة 80 بالمئة. 

وأوضح عبودكا، في تصريحات لـ الراي الكويتية، أنه سيجري عملية جراحية صباح اليوم الخميس، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاصابة التي لحقت به، مشيرًا إلى أنه هذه الاصابات جرت نتيجة محاولة توقيفه من قبل سائق، فرفض وقام السائق بملاحقته وصدمه بالقوة.

وأوضح عبودكا، أن سيارته صُدمت من الخلف، صدمة خفيفة وبعدها ضربه على وجهه بآلة حادة وتركه على الأرض، مشيرًا إلى أن السائق ومن معه هما اللذان أعتديا عليه. 

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