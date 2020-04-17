قبل عرضه على البرلمان.. 3 وظائف لصندوق السياحة والآثار الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، حيث من المقرر إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، لدعم القطاع خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.





ويستعرض "صدى البلد" وظائف الصندق قبل عرضه على النواب:





- المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة.





- تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار.



