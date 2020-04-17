الإجمالي يتخطى 33 ألفا.. 2301 وفاة بفيروس كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 2301 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 33 ألفًا و286.





وسجلت الولايات المتحدة 31781 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 671 ألفًا و425.













وعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، تفاصيل خطة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في ظل تفشي فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة.





وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا: "أحرزنا تقدما كبيرا في مواجهة الفيروس، وأصبحنا نسجل وفيات أقل مما كان متوقعا، كما فعلنا حزمة تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا".





وتابع: "نعيش ظروف قاسية بسبب فيروس كورونا وملايين المواطنين يتحدون ضد الوباء، عملية الإغلاق لن تكون طويلة الأمد، وعلينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة، ويجب على اقتصادنا أن يكون فاعلًا وينبغي إنعاش الاقتصاد من جديد".





واستطرد الرئيس الأمريكي: "سأصدر توجيهات فيدرالية لإعادة فتح الاقتصاد في بلادنا بصورة تدريجية وقد صغتها بالتشاور مع المتخصصين".