التشكيلية سارة مدحت تنضم لحملة الزم بيتك لمواجهة الكورونا

تنضم الفنانة التشكيلية "سارة مدحت" لحملة " الزم بيتك" التى أطلقتها مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية برئاسة السفيرة نجوى إبراهيم، فى شهر مارس الماضى، لدعم ومساندة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .





وقال اللواء هشام فرج، المستشار الأمنى للمؤسسة والمنسق العام للحملة، إن دعم الفنانين التشكيليين للحملة يؤكد على الدور الهام للفن التشكيلى فى التأثير الإيحابى على شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، خاصة وأن الفنانة سارة تخصصت فى نوع مميز من أنواع الفن التشكيلى ألا وهو الرسم بالقهوة، وتشارك بمجموعة من اللوحات تحت شعار "الزم بيتك.. قهوتنا هنشربها فى بيتنا" .





من جانبها أعربت الفنانة سارة مدحت، عن سعادتها بالمشاركة فى الحملة من خلال عدد من الأعمال التي تقوم برسمها بالقهوة، وأضافت أنها أقامت مجموعة من المعارض لأعمالها الفنية، منها معرض "وش قهوة" فى فبراير 2019 بأتيليه القاهرة، وهو يعد أول معرض فني بالقهوة فقط في مصر، كما حصلت علي شهادة تقدير من المركز الثقافي الهندي عن معرض الهند في عيون مصرية 2008 .



