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فن

دينا الشربيني تتصدر تريند تويتر بعد حديثها عن الهضبة عمرو دياب

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:54 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة دينا الشربيني، الأحد 19 أبريل، موقع التدوينات الاجتماعية «تويتر»، وذلك بعد المداخلة التي أجرتها مع الإعلامي عمرو أديب أمس في برنامج الحكاية.

وصرحت دينا عن قيام الهضبة عمرو دياب بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسلها الجديد لعبة النسيان.

وقالت دينا الشربيني في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية" على قناة mbc، أن «عمرو دياب هو من وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، ومفيش أحلى من الموسيقى اللي عملها، وكلما سمعتها أتأثر وأتوحد مع الشخصية التي أقدمها».

وأشارت إلى أن دياب رقم 1 في الوطن العربي وإخلاصه في عمله هو سر نجاحه على مدار 30 عامًا، وكل عمل يضع فيه بصمته هو ضمان لنجاحه، وهو يعمل يوميًا حتى في أوقات الحظر.

وتفاعل المغردون بشكل قوي مع الهاشتاج، معبرين عن فرحتهم بلغة الحب التي تجمع دينا الشربيني وعمرو دياب.

يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود، انجي المقدم، ورجاء الجداوي.
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