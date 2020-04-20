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محافظات

توزيع 300 شنطة غذائية على العمالة المؤقتة في نصر النوبة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:50 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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شاذلى عبد الفتاح
بدأت أمانة الإستثمار بحزب مستقبل وطن بمركز نصر النوبة اليوم فى توزيع الدفعة الثانية من الشنط الغذائية على العمالة غير المنتظمة والمتضررين من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. 


ويأتى ذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، وبرعاية مباشرة من النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.


ومن جانبه قال أسامة عبدالستار أمين الإستثمار بحزب مستقبل وطن بمركز نصر النوبة بأن الدفعة الجديدة تضم 300 شنطة غذائية ويتم توزيعها على أبناء قرى المنطقة الشمالية بمركز نصر النوبة وذلك تزامنًا مع عيد شم النسيم وأعياد الربيع بهدف إدخال الفرحة والبهجة فى نفوس الأهالى .


وأوضح أسامة عبد الستار بأن كل شنطة غذائية تحتوى على سلع غذائية متنوعة باجمالى 10 كيلو جرامات مثل الأرز والمكرونة والبقوليات والسمن والسكر والزيت.


وأشار إلى أن الدفعة الأولى من هذه المساعدات الغذائية كانت تضم 300 شنطة غذائية أيضًا وتم توزيعها على المستحقين من أبناء قرى المنطقة الجنوبية بمركز نصر النوبة خلال الأسبوع الماضى بالتعاون مع العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية بهذه القرى 
 .

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