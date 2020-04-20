الرياض الآن .. أمطار رعدية غزيرة تضرب العاصمة السعودية .. شاهد

تأثرت العاصمة السعودية الرياض بالسحب الرعدية الماطرة الناتجة عن تأثر المنطقة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تشهد الرياض في هذه الاثناء عواصف رعدية مع تساقط لزخات من الأمطار.









و أفاد موقع "طقس العرب"، المعنى بالتنبؤات المناخية، أنه من المتوقع استمرار هذه الأمطار بشدة مُتفاوتة خلال الساعات القليلة القادمة .







