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أصل الحكاية

الرياض الآن .. أمطار رعدية غزيرة تضرب العاصمة السعودية .. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:43 م
الرياض
الرياض
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ميـــس رضــا
تأثرت العاصمة السعودية الرياض بالسحب الرعدية الماطرة الناتجة عن تأثر المنطقة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تشهد الرياض في هذه الاثناء عواصف رعدية مع تساقط لزخات من الأمطار.


و أفاد موقع "طقس العرب"، المعنى بالتنبؤات المناخية، أنه من المتوقع استمرار هذه الأمطار بشدة مُتفاوتة خلال الساعات القليلة القادمة .


وتتأثر مناطق واسعة من المملكة  العربية السعودية اليوم الإثنين بذروة الحالة الماطرة، حيث يُتوقع أن تشتد السُحب الرعدية الماطرة وأن تتساقط الأمطار بغزارة في مناطق واسعة، تترافق بالبرق والرعد وتساقط لزخات البرد، إضافة للرياح الهابطة التي من شأنها أن تتسبب بتشكل العواصف الرملية.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#امطار_الرياض</a><br>والسحابه الثانيه اقبلت ماشاء الله تبارك الله على احياء جنوب <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الرياض</a><br>المصدر: <a href="https://twitter.com/khaled_alhantmi?ref_src=twsrc%5Etfw">@khaled_alhantmi</a> <a href="https://t.co/4VqCijNaBS">pic.twitter.com/4VqCijNaBS</a></p>&mdash; طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) <a href="https://twitter.com/ArabiaWeatherSA/status/1252314171905105920?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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