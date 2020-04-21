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برلمان

ضم الاقتصاد غير الرسمي .. جامع تستعرض مميزات مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:16 م
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- محمود فايد
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن هناك ضوابط تنظم الإستفادة، من قانونى الاستثمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحيث ان من يستفيد من المميزات المنصوص عليها فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، لا يستفيد في ذات الوقت من  المميزات الواردة في قانون الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد البدء في مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال استعراضها مميزات مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه تضمن حزمة كبيرة من المميزات والحوافز التي تشجع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي.

ووعدت جامع، بسرعة إنهاء الوزارة، للائحة الداخلية للقانون، فور إقراره وصدوره، حتى يتم الإسراع في تطبيقه.

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