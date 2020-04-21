خوفا من انتشار كورونا.. سكان منطقة العمرية يشكون من زحام المواطنين بالسوق





أرسل القارئ محمد علي ، المقيم بمحافظة الإسكندرية شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من زحام وتكدس المواطنين فى سوق العامرية بمحافظة الإسكندرية.





وقال علي " نحن سكان منطقة العمرية بالاسكندرية نعاني من زحام شديد بالسوق وبرغم من قرارات إغلاق الأسواق إلا أن قلة الوعى لدى الكثير من المواطنين قد تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا نتيجة الزحاد الشديد وعدم ارتداء الكمامات .





وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة .





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