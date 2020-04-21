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بين الناس

خوفا من انتشار كورونا.. سكان منطقة العمرية يشكون من زحام المواطنين بالسوق

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:34 م
زحام
زحام
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احمد قطب

أرسل القارئ محمد علي ، المقيم بمحافظة الإسكندرية شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  متضررا  من زحام وتكدس المواطنين فى سوق العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وقال علي  " نحن سكان منطقة العمرية بالاسكندرية نعاني من زحام شديد بالسوق وبرغم من قرارات إغلاق الأسواق إلا أن قلة الوعى لدى الكثير من المواطنين قد تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا نتيجة الزحاد الشديد وعدم ارتداء الكمامات . 

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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