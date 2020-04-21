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فن

"اللعبة" بدأت .. الشرطة تتدخل لإيقاف تحدي شيكو وهشام ماجد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:37 م
اللعبة
اللعبة
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محمد نحلة

عرضت اليوم الحلقة الاولى من مسلسل اللعبة على قناة mbc مصر، وبدأت الاحداث عام ١٩٨٩ حينما تعرف "مازو" الذي يجسده هشام ماجد على "وسيم" الذي يجسده الفنان شيكو، وبدأ بين الاثنين تحدي لم ينتهي وكبر معهم، وظل يتنافسون حتي انهم دخلوا نفس الجامعة حتي يستكملوا التحدي الذي بدأوه.


اثناء التحدي بين وسيم ومازو تحدث مشكلة ويذهبان لقسم الشرطة ويفرض عليهم الضابط ان يتوقفوا عن اللعب ومضوا اقرارا بهذا.


مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.


المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



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