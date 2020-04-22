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مرأة

ما هي المطهرات التي تقتل كوفيد 19؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يمكنك تقليل الانتشار المحتمل لكوفيد19 عن طريق تنظيف وتطهير الأسطح التي تُلمَس بكثرة، مثل الطاولات ومقابض الأبواب والأثاث ومفاتيح الإضاءة والمكاتب والمراحيض وصنابير الماء والأحواض وافعل ذلك يوميًا إذا كان في منزلك شخص مصاب بكوفيد19.

ووفقا لموقع مايو كلينك ابدأ بارتداء القفازات قبل التنظيف والتعقيم، ويفضل استخدام قفازات أحادية الاستخدام لكي تتخلص منها فورًا بعد الانتهاء منها إذا لم تملك سوى قفازات قابلة لإعادة الاستخدام، فلا تستخدمها لأي أغراض أخرى. اغسل يديك بعناية كبيرة بعد نزع القفازات.

التنظيف بالماء والصابون كفيل بإزالة الأوساخ وتقليل عدد الجراثيم على الأسطح بعد ذلك، يمكنك وضع مادة مطهرة على تلك الأسطح لإزالة أي جراثيم متبقية.

تُوفر وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لائحة بالعديد من المطهرات التي يمكن استخدامها ضد كوفيد 19 رغم أن هذه المنتجات لم تُختبَر على هذا الفيروس تحديدًا، من المعروف أنها فعالة ضد فيروسات أخرى يُعتبر قتلها أصعب.

ابحث عن المنتجات المحتوية على عناصر فعالة مثل الإيثانول أو بيروكسيد الهيدروجين أو الأمونيوم الرباعي إذا كنت في الولايات المتحدة، تحقق من احتواء ملصقات العبوات المعقِمة على أرقام تسجيل المنتج في وكالة حماية البيئة الأمريكية.

اقرأ واتبع تعليمات المنتَج، بما في ذلك الاحتياطات اللازم اتخاذها عند استخدامه وينبغي ترك العديد من أنواع المطهرات على الأسطح المطلوب تعقيمها مدةً معينةً من الزمن لتأخذ مفعولها.

وتسمى تلك المدة: فترة التلامس. تحقق من ملصق المنتج للاطلاع على التفاصيل بشأن ذلك وتأكد أيضًا من تدفق الهواء بشكل جيد في الغرفة عند استخدام أي نوع من المطهرات.


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