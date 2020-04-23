بطولات يسطرها الأطقم الطبية بأسوان.. استقبال أسطورى لرئيس تمريض عائد من عمله

إنجازات وبطولات عديدة لا يزال أفراد الفريق الطبى من الجيش الأبيض داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة يجسدوها ليسطروا أعظم ملحمة وطنية بجهدهم المتميز لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد والعمل على تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين.

وفى هذا الصدد نلقى الضوء على أحد أفراد هذا الجيش من طاقم التمريض الذين يعتبروا نماذج مشرفة نفتخر بها وهو أحمد عبد الله رئيس التمريض بمستشفى العزل .

وفور انتهاء فترة عمله بمستشفي أسوان التخصصي بالصداقة والتي استمرت على مدار أسبوعين فى مستشفى العزل ضمن جيش مصر الأبيض طاقم "التمريض" فى مواجهة فيروس الكورونا كانت هناك لفتة طيبة جسدها أهالي منطقة السيل الريفي بمدينة أسوان بإستقبال هذا البطل بحفاوة وترحيب .

فعقب وصول أحمد عبدالله مرتديا كمامة للدخول فى عزل ذاتى لأيام قادمة فى منزله بذات المنطقة إستقبله الأهالى بالتصفيق والصفارات والصيحات .

ومن جانبه قال أحمد عبد الله بأن جيش مصر الأبيض فى مستشفى الصداقة وكل العاملين فيها على قلب رجل واحد ، وكلنا نعمل من أجل هدف واحد وهو مواجهة كورونا ، وأنتظر بمزيد من الشغف والحب دخولى مرة أخرى للعمل ، ولكن تركنا العمل الآن لغيرنا ليشارك الجميع فى هذه الملحمة الوطنية العظيمة .

وأشار أحمد عبدالله بأنني سعيد لقضائي أسبوعين فى مواجهة فيروس كورونا ، والحمد لله خلال الأسبوعين خرج العشرات بعد شفائهم وتعافيهم تمامًا من الفيروس

وأكد البطل الأسوانى بأنه أسعد لحظات حياتى حينما نخبر الحالات بتعافيهم تمامًا ، ونسمع زغاريد وسجدات الشكر من المتعافين، ودموع الفرح لم تنقطع منهم .

الجدير بالذكر بأن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة ب مدينة أسوان تم تجهيزها لإستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد ، ويوجد بالمستشفي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرًا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعى ، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.

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