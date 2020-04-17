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محافظات

ممرضة تضرب مثلا مشرفا ونموذجا للبقاء بمستشفى العزل مع زملائها بأسوان.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
بطولات وبطولات يجسدها أفراد الفريق الطبى من الجيش الأبيض داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة ليجسدوا أعظم ملحمة وطنية بجهدهم المتميز لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد والعمل على تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين.

وفى هذا الصدد نلقى الضوء على إحدى بطلات هذا الجيش من طاقم التمريض الذين يعتبروا نماذج مشرفة نفتخر بها وهى أ.ح ممرضة بقسم العمليات.

فعلى الرغم من أنها قامت بإنهاء فترة عملها على مدار الـ 14 يوم فى مستشفى العزل، ومن المفترض أنها تعود لمنزلها، فأنها لم تقم بذلك.

فهذه البطلة لم تترك زملاؤها حيث حرصت على أن تكمل معهم، على الرغم من أن موعد زفافها قريبًا، ومن المفترض أن تخرج لإكمال باقى مستلزماتها، ولكنها صممت بأن تفضل موجودة بينهم.

وتتمنى بطلة الجيش الأبيض بأن تخرج مع زملاؤها من الفريق الطبى من مستشفى العزل، وتكون كل الحالات الموجودة لتلقى العلاج سلبية وهم واثقين بإذن الله بأنه سيتحقق فى القريب العاجل .

فتحية إجلال وتقدير لكل الأبطال المرابطين داخل مستشفى العزل الصحى من أطباء و تمريض وإداريين الذين يعملون بكل حب وأخلاص وتفانى فى حب الوطن .

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ممرضة تضرب مثلا مشرفا ونموذجا للبقاء بمستشفى العزل مع زملائها بأسوان.. صور
ممرضة تضرب مثلا مشرفا ونموذجا للبقاء بمستشفى العزل مع زملائها بأسوان.. صور
ممرضة تضرب مثلا مشرفا ونموذجا للبقاء بمستشفى العزل مع زملائها بأسوان.. صور
ممرضة تضرب مثلا مشرفا ونموذجا للبقاء بمستشفى العزل مع زملائها بأسوان.. صور
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