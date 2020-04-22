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السيسي يطالب بإعطاء كل مزارع فى سيناء حيازة مقننة.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:22 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، باعطاء أى مزارع فى سيناء حيازة  مقننة من وزارة الزراعة و الري والمحافظة.


وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الاسماعيلية، المذاعة على التلفزيون المصري، أن بيانات كل مزارع فى سيناء يجب أن تكون مع الدولة ويكون كل مزارع لديه كود.


وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المزارعين الآن لن يواجهوا أى مشكلات بنقل زراعتهم من الشرق إلى الغرب.


وقد قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التوسع الزراعى ستحقق النماء والخير لمصر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتنفيذ المشروعات فى سيناء.


واضاف "وزير الزراعة واستصلاح الأراضى" خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة بالإسماعيلية، أنه ضح استثمارات بالمليارات، وتم استغلال الطاقات البشرية بالزراعة و ربط سيناء بمنطقة الدلتا.


وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه تم توفير الموارد المائية و البنية التحتية ساهمت فى تنمية سيناء الزراعية.


وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى ان الزراعة قامت باستصلاح وزراعة 270 ألف فدان صالحة للاستزراع فى سيناء.


والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.


وشاهد الرئيس السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان أمل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.


من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي.


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