تأثير فيروس كورونا.. استقالة مدرب أيرلندا الشمالية من منصبه

وقال أونيل في تصريحات لموقع الاتحاد الأيرلندي الشمالي:" بعد مراجعة متأنية ونقاشات طويلة مع الاتحاد الأيرلندي الشمالي، أشعر أن الآن هو الوقت المناسب لي للاستقالة، كنت أود أن أقود أيرلندا الشمالية في الملحق المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية، والصعود للبطولة، لكن مع الوضع الحالي، أصبح الأمر صعبًا وغير ممكن."





وأضاف:" كان من المهم أن أترك قيادة المنتخب في وضع مستقر وقوي، لم أستقل في الوقت الحالي من أجل إعطائهم فرصة أفضل للتأهل للبطولة ، بل لإعطاء الفرصة أيضًا للمدرب القادم للبناء على ما حققته في 8 أعوام قضيتها مع المنتخب."







يذكر أن المنتخب الإيرلندي الشمالي تأهل للملحق المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك، لكن فيروس كورونا أدى لتأجيل الملحق والبطولة بأكملها حتى العام القادم.





وتولى أونيل تدريب منتخب أيرلندا الشمالية لـ 8 أعوام، كما تم تعيينه كمدرب لستوك سيتي في نوفمبر الماضي، على أن يتم الإبقاء عليه في منصب المدير الفني للإيرلنديين حتى نهاية التصفيات، لكن تأجيل البطولة بسبب فيروس كورونا عجل من رحيل أونيل عن منتخب بلاده.