AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بمناسبة شهر رمضان المبارك.. حزب مستقبل وطن يوزع مساعدات غذائية بقرى وادي الصعايدة.. صور

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:20 م
حزب مستقبل وطن يوزع
حزب مستقبل وطن يوزع مساعدات غذائية بقرى وادى الصعايدة.. صور
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
يواصل حزب مستقبل وطن بأسوان أداء دوره المجتمعى ورسالته الوطنية فى تفعيل المشاركة المجتمعية والخدمية الجادة بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وخاصة البسطاء ومحدودى الدخل من الأسر الأكثر إحتياجًا.

وفى هذا الإطار قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إدفو شمال أسوان بتوزيع كميات من المساعدات الغذائية والسلع الاستهلاكية على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى وادى الصعايدة بإدفو بمناسبة شهر رمضان المعظم. 

ويأتى ذلك أيضًا انطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

ومن جانبه صرح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة بأنه تم توزيع هذه المساعدات الغذائية على المستحقين فى قرى وادى الصعايدة المختلفة على مدار اليومين الماضيين، ومن المنتظر استكمال قوافل الخير فى باقى المناطق بمركز إدفو خلال الأيام القادمة.

وأشار النائب حسن سيد خليل إلى أن هذه المساعدات تستهدف معاونة الأسر البسيطة وتخفيف العبء عنها مع دخول شهر رمضان المبارك وذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية إحتياجات المواطنين للتخفيف عنهم وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واقرأ أيضًا:

بمناسبة شهر رمضان المبارك.. حزب مستقبل وطن يوزع مساعدات غذائية بقرى وادي الصعايدة.. صور
بمناسبة شهر رمضان المبارك.. حزب مستقبل وطن يوزع مساعدات غذائية بقرى وادي الصعايدة.. صور
بمناسبة شهر رمضان المبارك.. حزب مستقبل وطن يوزع مساعدات غذائية بقرى وادي الصعايدة.. صور
بمناسبة شهر رمضان المبارك.. حزب مستقبل وطن يوزع مساعدات غذائية بقرى وادي الصعايدة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب مستقبل وطن بـ أسوان يكرم مدير أوقاف إدفو لبلوغه سن المعاش

لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن بإدفو يوزع كمامات ومطبوعات للمواطنين بالشوارع.. صور

«مستقبل وطن» يواصل جهوده في مواجهة «كورونا» بالجيزة

مستقبل وطن يوزع مواد غذائية على الأسر المتضررة من كورونا في جنوب سيناء

١٠٠٠ شنطة غذائية من حزب مستقبل وطن للأسر الأكثر احتياجا بمركزي مغاغة والعدوة

مستقبل وطن يوزيع 300 شنطة غذائية للأسر المتضررة من أزمة كورونا بنصر النوبة .. صور

ترشيحاتنا

أب يواجه مفاجأة مزعجة بعد ترك هاتفه المحمول لطفلته عدة دقائق.. شاهد ما فعلته

232 حالة إيجابية.. تعليق تامر أمين على إصابات كورونا اليوم

أخبار النادي الأهلي: تجديد تعاقد فايلر.. ورحيل نجم القلعة الحمراء.. والسعي للتوقيع لحارس مرمى جديد

الصحة العالمية: زيادة أعداد الفحوصات في مصر تطور إيجابي لـ مواجهة كورونا

عودة السياحة الداخلية.. الوزراء: نراهن على وعي المصريين لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء: فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا

بـ الحجاب ومجوهرات باهظة.. أحلام تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

بـ فانوس كبير .. ليلى علوى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة