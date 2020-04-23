بمناسبة شهر رمضان المبارك.. حزب مستقبل وطن يوزع مساعدات غذائية بقرى وادي الصعايدة.. صور

يواصل حزب مستقبل وطن بأسوان أداء دوره المجتمعى ورسالته الوطنية فى تفعيل المشاركة المجتمعية والخدمية الجادة بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وخاصة البسطاء ومحدودى الدخل من الأسر الأكثر إحتياجًا.





وفى هذا الإطار قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إدفو شمال أسوان بتوزيع كميات من المساعدات الغذائية والسلع الاستهلاكية على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى وادى الصعايدة بإدفو بمناسبة شهر رمضان المعظم.





ويأتى ذلك أيضًا انطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





ومن جانبه صرح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة بأنه تم توزيع هذه المساعدات الغذائية على المستحقين فى قرى وادى الصعايدة المختلفة على مدار اليومين الماضيين، ومن المنتظر استكمال قوافل الخير فى باقى المناطق بمركز إدفو خلال الأيام القادمة.





وأشار النائب حسن سيد خليل إلى أن هذه المساعدات تستهدف معاونة الأسر البسيطة وتخفيف العبء عنها مع دخول شهر رمضان المبارك وذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية إحتياجات المواطنين للتخفيف عنهم وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





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