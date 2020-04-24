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رياضة

فيفا يغرم الاتحاد السكندري 300 ألف دولار .. اعرف السبب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:30 ص
مانوتشو
مانوتشو
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محمد رشاد
وقع الاتحاد  الدولي لكرة القدم "فيفا"، غرامة مالية بقدر "300" ألف دولار على نادي الاتحاد السكندري من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم  لصالح مانوتشو المهاجم الإيفواري الذى لعب من قبل لزعيم الثغر.

وتقدم مسئولو الاتحاد السكندرى، بشكوى ضد اللاعب فى الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما قدم مانوتشو أيضا شكوى ضد النادي بشأن وجود مستحقات له.

وحصل اللاعب على حكما بتغريم زعيم الثغر بتلك القيمة المالية وسيجهز نادي الاتحاد السكندري ملفا لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للاستئناف ضد القرار.

درس مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عودة محمد ناجي لاعب الفريق والمعار إلي صفوف نادي طنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف لعودة محمد ناجي من جديد لتدعيم الجانب الهجومي لزعيم الثغر عقب استئناف النشاط الرياضي من جديد .

ويبحث الاتحاد السكندري عن أبنائه من أجل العودة إلي صفوف الفريق من جديد خصوصا عقب الأزمة المالية التي تعيشها الأندية المصرية الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي بعد انتشار فيروس كورونا .

لجأ مسئولو نادي الاتحاد السكندري إلي عودة محمد ناجي خصوصا عقب إنتهاء إعارة رزاق سيسية وعودة إلي صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة .

ومن جهة أخري يدرس مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تخفيض عدد اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب الأزمة المالية التي تعرضت لها الأندية المصرية بسبب توقف النشاط الرياضي .

ويضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خمسة لاعبين خمس أفارقة وهم :" السورى عمر الميدانى، والمالى ويلسون أكاكبو والأوغندى إيمانويل أكوى والبوركينى رزاق سيسيه والليبى أنيس سالتو".
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