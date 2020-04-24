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فن

أنت استثنائي.. استمع لأغنية بنك مصر الجديدة لـ محمود العسيلي وبهاء سلطان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:31 ص
إنت إستثنائي
إنت إستثنائي
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آيه عاطف
طرح كل من الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان أغنية جديدة لبنك مصر بعنوان "أنت استثنائي"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر.

تقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش ولا اللي عشان الناس ديما يعيش زي السحاب كله مطر وخير .. انت مين متردد ف الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين".

وكان موقع "صدى البلد" قد نشر صور من كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، حيث تواجد كل من بهاء سلطان، ومحمود العسيلي على سطح أحد العمارات في منطقة المعادي.

بينما أعلن محمود العسيلى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تعاونه مع صديقه، المطرب بهاء سلطان، في أغنية جديدة، وذلك تمهيدًا لطرح فيديو كليب الأغنية.

يذكر أن حقق محمود العسيلي، نجاحا كبيرا جدًا بأغنية "أنا ابن مصر" مع مدحت صالح، ومصطفى حجاج، وهي الأغنية الدعائية لبنك مصر العام الماضي.
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