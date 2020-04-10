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فن

قريبا.. محمود العسيلي يعلن تعاونه مع بهاء سلطان في أغنية جديدة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:49 م
العسيلى وبهاء سلطان
العسيلى وبهاء سلطان
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محمد بدران
أعلن المطرب محمود العسيلى، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تعاونه مع صديقه، المطرب بهاء سلطان، في أغنية جديدة.


ونشر "العسيلى" صورة له مع بهاء سلطان، وعلق عليها: "مع ليفيل الوحش في الغنا.. قريبا.. بهاء سلطان".


ويواصل كليب "جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي تحقيق نجاح كبير رغم توتر الأجواء بسبب انتشار فيروس كورونا، واقترب من ال٤ ملايين  مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرح اغنيته الجديدة "جنة تكفينا "

الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية.

وتقول كلمات الأغنية: "مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا .. عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين .. ومحدش فيهم عاش اللى أنا وانتي عيشناه .. ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة .. بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".

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