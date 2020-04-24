اتحاد الكرة يدرس إجراء تعديلات جوهرية في اللائحة الأساسية

اخبار التوك شو.. أحمد موسى: الحياة تعود لطبيعتها في مصر خلال عيد الفطر.. عزل 755 مواطنا بعد إصابة 22 عاملا بالشرقية.. وشريف عامر يتعرض لموقف محرج على الهواء