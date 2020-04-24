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رياضة

اتحاد الكرة يدرس إجراء تعديلات جوهرية في اللائحة الأساسية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:14 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن تعديلا جوهريا سيتم طرحه من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على هامش فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة.

ومن المقرر قيام اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتحديد موعد لاحق لانعقاد الجمعية العمومية المقبلة على أن تشهد تحديد موعد لإجراء انتخابات الجبلاية المقبلة .

قال المصدر ذاته ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ترغب فى اسدال الستار على إدراج بند الثماني سنوات الخاص ببنود الترشح فى انتخابات مجلس ادارة الجبلاية القادم.

أضاف : تعديلات البنود فى لائحة النظام الاساسي سوف يأتي على رأسها اقرار بند الثماني سنوات على أن يتماشى مع نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويكون مدى الحياة .

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو القادم لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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