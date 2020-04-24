أمين الفتوى: الصراخ ممنوع فى الدعاء لهذا السبب

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رمضان شهر الدعاء ، وله آداب، حيث يجب أن نكون متضرعين لله أثناء الدعاء.





وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية" ام بي سي" أن ممارسة العبادات الدينية في المنزل هى اختبار حقيقي للصدق والإخلاص للتعامل مع الله، مضيفا أنه يجب أن نتعلم أن الدعاء ليس صراخ ا، وإنما هو تضرع وخشية، موضحا أن الدعاء علاقة بين العبد وربه، ولا يجب فيه الصراخ.





قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.





وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.



