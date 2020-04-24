AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين الفتوى: الصراخ ممنوع فى الدعاء لهذا السبب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:41 م
أمين الفتوى: الدعاء
أمين الفتوى: الدعاء لايجب فيه الصراخ .. لهذا السبب
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رمضان شهر الدعاء، وله آداب، حيث يجب أن نكون متضرعين لله أثناء الدعاء.

وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية" ام بي سي" أن  ممارسة العبادات الدينية في المنزل هى اختبار حقيقي للصدق والإخلاص للتعامل مع الله، مضيفا أنه يجب أن نتعلم أن الدعاء ليس صراخا، وإنما هو تضرع وخشية، موضحا أن الدعاء علاقة بين العبد وربه، ولا يجب فيه الصراخ.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع  بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع  تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.

وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تجوز صلاة الجمعة خلف التليفزيون وكم عدد ركعاتها؟ .. اعرف الفتوى

حكم صلاة التراويح خلف إمام بالتليفزيون أو الراديو.. الإفتاء تحسم الجدل

السعودية توضح حكم صلاة التراويح خلف إمام الحرم عبر التليفزيون

فتوى الأزهر: لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو

حكم صلاة التراويح في البيت.. الأزهر العالمي للفتوى يرد.. فيديو

هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم الأذان.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مفاجاة.. أعراض كورونا لا تظهر على كبار السن .. و 4 علامات أخرى تكشف الإصابة

في أول أيام رمضان.. مصر تسجل انخفاضا في حالات الوفاة بكورونا

6 مشاكل صحية.. أضرار شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة

وزير التموين للمواطنين: لو نقصت أي سلعة من السوق كلمونا على 19280

دعاء الصائم عند الإفطار كما ورد عن النبي .. اغتنمه

لاعب ليفربول يصف محمد صلاح بالملك ويشرح تأثيره على لاعبي الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات فيراري بورش سانجوي 2021 الجديدة كليا.. صور

لو عندك حموضة.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص منها

جمال شعبان يكشف الممنوعين من تناول العرقسوس