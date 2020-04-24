بمناسبة شهر رمضان.. مستقبل وطن يوزع مساعدات غذائية في أسوان.. صور

واصل حزب مستقبل وطن توزيع كميات من المساعدات الغذائية والسلع الإستهلاكية على الأسر الأولى بالرعاية داخل قرى وادى الصعايدة ( الأشراف والشهامة) التابعين لمركز إدفو، بجانب قرية وادى العلاقى بأسوان، بالإضافة إلى عدد من القرى داخل مركز كوم أمبو ، علاوة على قرى الكرامة والحكمة والمنار بمشروع وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم





ويأتى ذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





من جانبه قال النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة لـ"صدى البلد" إنه تم توزيع هذه المساعدات الغذائية على المستحقين فى القرى المختلفة على مدار اليومين الماضيين ، ومن المنتظر إستكمال قوافل الخير فى باقى المناطق بمراكز المحافظة خلال الأيام القادمة.





وأشار النائب حسن سيد خليل إلى أن هذه المساعدات تستهدف معاونة الأسر البسيطة وتخفيف العبء عنها مع دخول شهر رمضان المبارك وذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية.





وأضاف أن تقديم هذه المساعدات يأتى من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية إحتياجات المواطنين للتخفيف عنهم وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





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