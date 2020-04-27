AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رد فعل عنيف من ياسمين عبد العزيز على متابعة تغازل العوضي.. تفاصيل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:23 ص
العوضي وياسمين عبد
العوضي وياسمين عبد العزيز
Advertisements
آيه عاطف
قامت متابعة بمغازلة أحمد العوضي، من خلال التعليقات على صورة له نشرها من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".

بينما قامت ياسمين عبد العزيز، بالرد عليها من خلال التعليقات أيضًا قائلة :"نعم !!!!".

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد عبّرت عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي، وذلك بعد رسالته الرومانسية لها.

قالت ياسمين عبد العزيز، من خلال التعليقات: "انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا"، بينما رد عليها العوضي قائلًا: "انتي ملكتي".

وكان أحمد العوضي، وجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز قائلًا: "شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".

يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الثنائي عن حبهما لبعض، فقد نشر الفنان احمد العوضي صورة لبوستر مسلسل ونحب تاني ليه من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

رد فعل عنيف من ياسمين عبد العزيز على متابعة تغازل العوضي.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

بعد إعلان حبها لهذا الرجل.. جمهور ياسمين عبد العزيز يكيد شقيقها.. اعرف القصة

تراشق بالألفاظ ووصلة ردح.. شقيقها: سيرتنا على كل لسان.. وأحمد العوضى يرد: هو انا شفت راجل.. القصة الكاملة لعلاقة حب ياسمين عبد العزيز

تعليق رومانسى .. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

من أجلك أنت.. ياسمين عبد العزيز تغازل أحمد العوضي

رغم أزمة شقيقها.. أحمد العوضى يوجه رسالة رومانسية لـ ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

مؤمن سليمان ينتقد إدارة الزمالك بسبب محمود كهربا.. تفاصيل

أفعال فاضحة وإغراء بالدعارة.. تفاصيل التحقيق مع سما المصري.. بيان

أحسن راجل في الدنيا.. ياسمين عبد العزيز تعلق على رسالة أحمد العوضي الرومانسية

شاهد.. نسرين أمين.. ومتابعون على إنستجرام لـ ريهام حجاج: الباروكة مستفزة

ياسمين عبد العزيز في ورطة بسبب سؤال عن أحمد العوضي

فيديو للشهيد أحمد المنسي أثناء إحدى العمليات ضد الإرهابيين في سيناء.. شاهد

AdvertisementS

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح المقاهي والكافيهات.. فيديو

بيان صوتي عاجل من وزير التعليم للرأي العام بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

حادثة مؤسفة.. سيدة مصابة بـ كورونا تتعرض لاغتصاب جماعي

رجفة يد الطبيب تترك زعيم كوريا الشمالية في حالة خطرة.. تفاصيل

أحمد موسى: زوجة عشماوي اعترفت بهذا السر| تفاصيل

متحدث الوزراء: عودة الحياة الى طبيعتها قريبا.. فيديو

بـ هاشتاج طبقوا البحوث.. طلاب الجامعة الكندية يثورون على الاختبارات الإلكترونية

رد فعل عنيف من ياسمين عبد العزيز على متابعة تغازل العوضي.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. فايلر يعمق جراح كهربا في الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

وزير التعليم يكشف البدائل المتاحة أمام الطلاب الرافضين دخول امتحانات الثانوية العامة 2020

لفتة إنسانية من أطباء العزل بمستشفى كفر الدوار مع الأطفال المصابين بـ كورونا

لمن نسي أن ينوي الصيام بعد السحور.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن نية صوم رمضان قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض

خطيرة جدا.. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر

حكاية أكلة.. رموش الست من بلاد الشام إلى نكته فى حفل الأعيان