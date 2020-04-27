سهير رمزي: ياسمين صبري فيها حاجات كتير مني.. فيديو

حلّت الفنانة سهير رمزى مساء أمس، الأحد، ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج الأخيرة "شيخ الحارة".









وكشفت سهير رمزى حقيقة ما زعمه "شيخ الحارة" عن أنها من الممكن أن تمثل دورا وأن تكون فيه أمًّا للفنانة ياسمين صبري.









وعلقت سهير رمزى قائلة "ياسمين صبرى فيها حاجات كتير مني، وأقبل أن أكون والدتها في التمثيل".









برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.