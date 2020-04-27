سهير رمزي: بحب أخلاق أحمد السقا.. وأقبل أمثل والدته.. فيديو

حلّت الفنانة سهير رمزى ، مساء اليوم، ضيفًه على المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج شيخ الحارة.





وكشفت سهير رمزى حقيقة ما زعمه "شيخ الحارة" انها من الممكن ان تمثل دور وان تكون فيه أم للفنان أحمد السقا





وأشارت سهير رمزى إلى أنها تحب الفنان احمد السقا وتحب تمثيلة واخلاقه ولو عرض عليا دور واكون به والدته سوف أوافق.





برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.